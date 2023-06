"Le Templier de l’ombre", le nouveau thriller médiéval de Mireille Calmel

Mireille Calmel était l’invitée du 8/9 pour son nouveau roman Le Templier de l’ombre, un thriller qui nous introduit dans le mystère des Templiers en plein Moyen Âge.

Le templier de l’ombre est le trentième roman en 21 ans de Mireille Calmel. Une écriture prolifique due à une inspiration qui lui vient généralement la nuit.

"Je ne construis rien. La nuit je rêve, je fais des rêves récurrents qui s’arrêtent quand je me réveille, qui reprennent quand je me rendors, et c’est comme ça de nuit en nuit jusqu’à ce que j’aie la fin de l’histoire", explique-t-elle. "Je suis exactement dans la même situation qu’un lecteur. Quand j’ai fini le soir, je suis très impatiente d’aller découvrir ce qui va se passer le lendemain."

Et ce qui se passe, c’est un thriller médiéval qui part d’une histoire réelle : Margaux de Dente, jeune châtelaine, doit épouser un homme choisi par son frère templier. "Le jour des noces arrive, et personne n’est là. Elle commence à fouiller, à chercher son frère, à chercher cet homme qu’elle ne connaît pas, et elle découvre que non seulement cet homme n’existe pas mais que son frère a disparu", raconte Mireille Calmel.

J’ai découvert cette histoire qui était assez troublante, qui m’intriguait d’abord parce que le mythe templier n’est pas éteint, qu’on découvre toujours des choses sur les Templiers.

En plus de ce roman, Mireille Calmel sort aussi une BD, le deuxième tome de l’adaptation de son premier roman Le lit d’Aliénor, qui fête ses 20 ans.

"Ça a lancé ma carrière", se souvient-elle. "Ça fait 20 ans que j’ai la chance extraordinaire d’avoir des lecteurs dans le monde entier grâce à ce livre-là. Et à l’approche des 20 ans je me suis associée à Pierre Legein qui était l’auteur de Dampierre, dont j’adore le dessin, et je voulais absolument qu’on travaille ensemble."