Le témoignage poignant des parents de Louise, diagnostiquée autiste à l’âge de 18 mois, touche en plein cœur

Mélanie et Grégory sont les heureux parents de Noah, 14 ans, et Louise, 11 ans. En attendant Louise, toute la grossesse comme sa naissance se sont parfaitement déroulées. Ce n’est qu’à l’âge de 18 mois qu’ils ont remarqué des soucis de développement. Sa maman Mélanie ressentait qu’il y avait quelque chose de différent chez son bébé, principalement au niveau du développement moteur, mais pensait simplement à un léger retard.

Après avoir passé une batterie de tests, le diagnostic des médecins tombe : Louise est atteinte d’autisme modéré à sévère.

A ce moment-là, pour les parents, c’est la douche froide :

C’était à la fois la fin du monde, tout s’écroulait et d’un autre côté je savais déjà que j’allais me battre pour mon enfant, jusqu’à la fin de mes jours. Je savais que je ne lâcherai jamais l’affaire et que je serai toujours là pour elle. Mais je savais que rien ne serait plus jamais pareil non plus. – Mélanie