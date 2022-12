Le témoignage émouvant de Saliah, dont le fils est parti en Syrie

C'est en 2013 que Sabri part avec le groupe Sharia4Belgium. Bien qu’il parlait 3 langues et qu'il était en hôtellerie, il finit par accepter le seul travail qu'on lui propose et devient éboueur. Cela aurait affecté sa confiance en soi et attiré les remarques des jeunes de son quartier sur ce métier pas à la hauteur de son niveau d'études. Tout cela l'a poussé selon sa mère sous la coupe de Jean-Louis Denis. Le prédicateur islamiste de Sharia4Belgium l’a recruté directement pour travailler dans la soupe populaire et l'endoctriner en soirée. Il lui déclarera qu'il peut être utile mais que pour cela, il devra quitter sa famille.