Le témoignage émouvant de Pierre Latour sur ses démons en descente : "C’est comme si tout s’éteignait, je suis tétanisé"

Sophrologie, psychanalyse, préparation mentale, hypnose, Latour avoue qu’il a déjà tout essayé pour combattre ses démons. Au final, tout cela ne fait que retarder l’échéance. A la moindre petite frayeur en descente, toute la confiance accumulée s’évapore d’un coup. Comme si le fragile château de cartes n’avait besoin que d’une infime secousse pour s’écrouler : "C’est un cercle vicieux. Je freine alors que les autres continuent de foncer. Donc les autres me doublent en me frôlant tout près. Résultat, cela me fait encore plus peur de sentir comme des avions qui me dépassent. Je sens leur traînée d’air et je me crispe encore plus. Je ne suis qu’une tension qui freine. Il faut bien comprendre que j’ai alors l’impression d’avoir des avant-bras qui font cinquante kilos chacun. Je suis complètement tétanisé" confie-t-il, toujours au micro du Parisien.

Forcément, la mort récente de Gino Mäder au Tour de Suisse l’a fortement touché. Une fois de plus, Latour s’est remis en question. Le jeu en vaut-il la chandelle ? "Je savais qu’on pouvait se faire très mal dans une descente et je l’ai prouvé plusieurs fois. Mais là, j’ai réalisé qu’on pouvait mourir. C’est différent. Gino, il parlait bien français et on discutait parfois. Et d’un coup, il est parti. J’ai ressenti une forme de deuil. Je sais que je peux passer pour un con en disant cela. Mais ma vie vaut plus qu’essayer de finir 50e au lieu de 100e."

Latour conclut l’entretien en expliquant qu’il n’est plus que probablement pas le seul à avoir la trouille en descente. Sauf qu’il est le seul à oser en parler ouvertement. "J’imagine qu’ils n’ont pas envie de se faire engueuler par leurs patrons" conclut-il laconiquement.

L’entretien complet du Parisien à retrouver ici.