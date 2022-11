Le témoignage éclairant du Belge Quentin Parent, ex-préparateur physique au Qatar

Dans deux semaines, la Coupe du monde de foot débutera officiellement au Qatar avec, le 20 novembre à 17 heures, le match d'ouverture entre le pays organisateur et l'Équateur. Ce Mondial 2022 fait et fera encore couler beaucoup d'encre, c'est certain (preuve encore avec la sortie récente de l'ancien président de la FIFA Sepp Blatter reconnaissant avoir fait un mauvais choix). Le Qatar est critiqué de toutes parts. Pourtant, dans le chef de celles et ceux qui y vivent ou qui y ont vécu, les propos sont parfois plus nuancés. Et il est de notre devoir journalistique d’en faire également écho.

Nous avons rencontré Quentin Parent. Ce souriant Hennuyer (Frasnes-lez-Anvaing) de 36 ans, " prof de gym " de formation, a bossé pendant une saison complète, en 2017-2018, comme préparateur physique à Doha, au sein de la fameuse Aspire Academy, bien connue du côté de l’AS Eupen. Notamment formé par le regretté Guy Namurois, il a travaillé au Standard et à Anderlecht (où il a encadré chez les jeunes un certain Remco Evenepoel). Désormais papa d’une petite Ella, il a décidé en septembre dernier, en concertation avec sa compagne Lucile, de quitter le monde du foot pro et ses horaires compliqués pour retourner dans l’enseignement secondaire, à l’Institut Saint-François d’Ath.

Voici son témoignage, éclairant à plus d’un titre, sur les côtés pile et face de ce Mondial qatari auquel il n’assistera pas... " Je me suis renseigné mais vu les prix, je vais rester en Belgique ! "