Le témoignage de Nao, future maman accompagnée par la "Maison Source" : "On se sent nulle et on ne sait pas quoi faire"

Durant toute cette semaine, les animateurs du cube de Viva for Life vous partagent des témoignages poignants, mettant en lumière le travail des associations agissants pour aider les familles dans le besoin. Notre journaliste David Wathelet, s’est rendu à la "Maison Source" en province de Luxembourg pour rencontrer Nao, une future maman qui s’est fait la promesse d’offrir le meilleur à son enfant, malgré les épreuves.

Nao, future maman d’un petit garçon, sait que la vie ne fait pas de cadeau. Elle a perdu sa mère quand elle était adolescente et heureusement, sur son chemin, elle a trouvé la "Maison Source" à Barvaux, qui avait déjà aidé Antonia dont on vous parlait. Cette maison didactique offre à de jeunes parents et à leurs enfants issus de milieux défavorisés un accompagnement axé sur l’apprentissage des gestes du quotidien. Là-bas, Nao trouve des conseils et un soutien bien nécessaire.

Quand on a pas de maman et qu’on tombe enceinte, notre rêve c’est de pouvoir en parler avec elle et de partager ça […] Me retrouver ici, me permet de partager avec plein d’autres mamans […] Si on a un peu peur parce qu’il (ndlr le bébé) ne marche pas encore ou qu’il parle pas encore, on va avoir des réponses à nos questions et ça aussi c’est très important, on peut pas tout savoir.

Dans son témoignage, Nao explique également qu’elle souhaite avant tout penser à l’avenir de son bébé, "il faut penser au futur de nos enfants nous, on sait où on en est mais eux où ils seront dans 10 ans, on ne sait pas".

Un témoignage qui touche Sara qui confie avoir elle aussi perdu sa maman avant d’être elle-même mère, "c’est vrai que devenir maman quand on en a plus, ce n’est pas si évident […] on se sent nulle et on ne sait pas quoi faire" ajoute l’animatrice.