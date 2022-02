Le télétravail va-t-il bouleverser le monde de l’entreprise ?

La crise a bousculé nos habitudes de travail. Avec la pandémie, le télétravail s'est installée de manière précipitée. Même si les outils étaient déjà présents. Cela va t-il rendre les organisations meilleures ? Beaucoup d'entre nous vont continuer à télétravailler de manière régulière.

Il est clair que c'est une amélioration de la qualité de vie pour beaucoup de gens. Mais il faut rappeler que nous ne sommes pas tous égaux devant le télétravail. Une série de barrières pourraient tomber et mener à des pièges.

On en parle avec Michel Sylin, psychologue du travail et des organisations à l'ULB et Olivier Willocx, CEO de BECI.