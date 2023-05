Le télétravail sans frontières, remède à la pénurie de cerveaux dans la tech.

Des offres d'emploi sans candidats dans un secteur numérique en pleine révolution : confrontées à la pénurie de cerveaux, les entreprises de la tech rivalisent pour attirer les talents, quitte à les employer en télétravail total, parfois à l'autre bout du monde.

Nicolas Pessemier, 44 ans, vient tout juste de quitter la Silicon Valley pour s'installer à Reno, dans le Nevada, en "full remote" (le jargon de la tech pour télétravail intégral) pour le compte de Hopper, un site de comparateur de vols. Licencié par Google, qui a annoncé 12.000 suppressions de postes récemment, il n'a pas eu de difficultés à trouver un nouvel employeur intéressé par son profil de développeur de logiciels. "Le 'full remote' donne la possibilité de décider où l'on veut habiter. Et si, dans deux mois, on change d'avis, on sera libre de le faire", raconte-t-il depuis son nouveau domicile, qui lui sert aussi de bureau.