Le télétravail ferait perdre plus de douze milliards de dollars par an à Manhattan

Si le souvenir du confinement s’éloigne désormais des esprits, se pose aujourd’hui la question de l’impact du télétravail sur les villes et particulièrement les quartiers de bureaux.

Manhattan est évidemment le laboratoire où se joue cette question de la manière la plus aiguë. Sur place, tout le monde se rend bien compte que la vie n’est plus ce qu’elle était. Le lundi et le vendredi, il n’y a plus que le vent pour s’engouffrer entre les tours de bureaux, là où, il y a trois ans encore, des hordes de costumes cravates et de tailleurs talons s’engouffraient encore dans les salad bar et dans les coffee shops à l’heure de midi.

Ce phénomène de Manhattan qui se vide, les journalistes de Bloomberg, média économique new-yorkais installé dans le quartier, y ont assisté médusés. Ils ont voulu se rendre compte de l’ampleur du phénomène qu’Emma Court, journaliste de Bloomberg, qualifie de tournant pour le quartier. L’équipe qui a travaillé dessus aboutit à ce chiffre hallucinant : 12 milliards de dollars de manque à gagner pour Manhattan. Chaque année, en moyenne, chaque travailleur dépense plus de 4500 dollars en moins par rapport à l’avant covid, autant pour les repas, pour le shopping, que pour les transports.