Le télétravail favorise-t-il la carrière de certains salariés ?

Selon une étude publiée en janvier 2022 par le consortium Future Forum Pulse, les personnes sous-représentées, les mères et les femmes qui travaillent "prospèrent grâce à la montée en puissance" du télétravail et de la flexibilité qu'il offre. Cette étude a été menée auprès de 10.737 travailleurs des catégories socioprofessionnelles supérieures (CSP+) à travers le monde, des Etats-Unis au Japon en passant par l'Allemagne.

Dans le détail, les travailleurs afro-américains, hispaniques, latino-américains et asio-américains désirent garder la flexibilité que procure le télétravail : travailler d'où on veut, quand on veut.

Et cette envie est plus élevée que chez les salariés blancs. En effet, 86% des Hispaniques et Latino-Américains répondant à l'enquête préfèrent rester dans un modèle hybride ou à 100% en télétravail, contre 75% des Blancs.