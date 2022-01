Le télétravail donne un nouveau souffle au projet des "maisons à 1 euro" en Sicile

"Ce projet vise à relancer le tourisme et à attirer de nouveaux résidents temporaires dans le cadre d'un engagement plus large d'Airbnb en faveur des populations rurales et du patrimoine culturel en Europe", révèle l'entreprise.

"Pour nous, c'est une véritable opportunité de transformation autant pour la maison que pour l'hôte. Nous sommes à la recherche d'une personne prête à vivre avec les habitants et à participer à tous les moments importants du village, des vendanges à la cueillette des olives”, a déclaré Leonardo Ciaccio, maire de Sambuca en Sicile.