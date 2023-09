Le télétravail boosterait la popularité des managers auprès de leurs collaborateurs

Les résultats de ce sondage - à prendre avec des pincettes comme tous les sondages... - ne surprennent pas Jean-Paul Erhard, spécialiste des ressources humaines et directeur de Peoplesphere. Pour l'expert, il n'y a rien d'étonnant ... interview :

"Ce n'est effectivement pas très étonnant puisqu'aujourd'hui, la flexibilité et la possibilité de télétravailler ont pris une place prépondérante dans les critères d'attractivité des entreprises, qu’il s’agisse de la négociation d'un contrat de travail pour attirer les talents ou qu’il s’agisse de conserver les talents. La possibilité de travailler à distance est aujourd'hui bien au-dessus des solutions de mobilité, par exemple. Là où avant, on négociait la voiture de société, aujourd'hui, on négocie en premier lieu la possibilité de télétravailler."

Et dans le même temps, vous constatez que les salariés veulent aussi travailler en présentiel. N’est pas un peu paradoxal ?

"C’est un des nombreux paradoxes qui rythment et qui organisent le marché du travail… En fait, il y a clairement un besoin de flexibilité dans le chef des salariés, donc la possibilité de s'organiser à sa manière. Le travail à domicile ou le travail en dehors des espaces de bureaux traditionnels est littéralement devenu une exigence, à partir du moment où le job le permet en tout cas. Mais dans le même temps, les travailleurs sont intelligents, ils ont parfaitement conscience qu’il est aussi très important de se retrouver 'en vrai', d'avoir des moments de collaboration avec les membres de l'équipe. Pourquoi? Parce que la relation avec les collègues et la qualité de la relation avec mon boss, et de son point de vue, la relation avec les membres de son équipe, ce sont des éléments essentiels, constitutifs vraiment de la relation de travail."

Est-ce que cette nouvelle réalité constitue un défi aussi pour les managers et leur manière de fonctionner?

"En fait, avec les confinements liés au Covid, il y a eu deux phases dans le changement. Dans un premier temps, les managers n’ont pas eu le choix, ils ont été obligés de faire confiance à leurs collaborateurs. Les managers qui n'étaient pas favorables au travail à distance ont été contraints de l’accepter. Ils dû faire confiance à leurs collaborateurs et adopter un autre mode de management. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est qu'il faut organiser le retour au bureau. On est déjà sur un processus long qui est entamé depuis longtemps. Avec un constat : lorsque les gens viennent au bureau, ils ont une attente de disponibilité beaucoup plus grande vis-à-vis de leur manager. Donc, qu'est ce qui change pour le manager? Le fait de faire revenir les collaborateurs au bureau deux jours ou trois jours par semaine nécessite automatiquement de sa part une beaucoup plus grande disponibilité pour pouvoir passer du temps avec eux. Parce que si vous faites revenir les gens au bureau simplement pour qu'ils soient assis à deux mètres de vous, qu'ils traitent leurs emails de la même manière qu'ils pourraient le faire à la maison, il n'y a pas de but, il n'y a pas de finalité et d'une certaine manière, c'est vécu comme une contrainte absurde par le travailleur."

Autrement dit, les managers doivent prouver que le retour en présentiel a une valeur ajoutée non seulement pour l’entreprise mais également pour le travailleur…

"Les managers doivent d’abord investir du temps, c’est évident. Faire venir le travailleur au bureau pour qu'il soit d'une certaine manière isolé, c'est totalement absurde, c'est totalement contre-productif dans la qualité de la relation de travail. Et donc il y a cette exigence de disponibilité. Et donc, oui, il faut également expliquer la valeur ajoutée du collectif. Un des effets que l'on a constatés post COVID, c'est ce que j'appelle le 'délitement de la performance collective'. On a des collaborateurs qui ont augmenté en productivité globalement grâce au télétravail, parce qu'il y a une meilleure concentration, un niveau de stress moindre, parce qu'on évite les problématiques de mobilité. Mais d'un autre côté, on voit que la performance individuelle ne garantit pas la performance collective."

De plus en plus d’entreprises essaient donc de faire revenir leurs salariés au bureau. Est-ce que c’est vraiment une bonne idée ? Est-ce qu’effectivement, l’efficacité des entreprises va s’améliorer ?

"On a beaucoup réfléchi sur le sujet. J'identifie en fait trois motivations derrière ce phénomène du retour au bureau, que l'on voit notamment auprès des grandes sociétés américaines. Il y a d’abord, effectivement, le retour du contrôle. Dans pas mal d’entreprises, on se dit qu’il sera plus facile de contrôler les travailleurs. Il y a ensuite le retour de la convivialité. On a tendance à sous-estimer la dimension sociale du travail. Or, le fait de venir travailler permet non seulement pour s'épanouir en tant qu'individu, pour réaliser quelque chose, mais aussi de sentir son appartenance à un groupe. C'est une dimension très importante. Et le troisième élément, c'est le retour de la performance collective. Il y a cet élément-là qui consiste à dire 'Ok, il faut qu'on retrouve finalement une efficacité organisationnelle'. Car l’efficacité collective se perd à partir du moment où on travaille à distance."

Est-ce que tous ces éléments, les entreprises, ont intérêt à les expliciter, à montrer avec des chiffres que la performance collective n'est pas suffisante, que le manager va consacrer plus de temps à ses collaborateurs? Est ce qu'il y a cet effort de pédagogie est fait ou bien est-ce qu'on en reste finalement au premier point, 'C'est moi le patron, je veux vous contrôler, vous revenez' ?

"L'argument d'autorité ne fonctionne plus. C'est une évolution qui s'est accélérée avec le Covid. Dire à un travailleur 'Ecoute, c'est moi le patron, tu reviens au bureau parce qu'en fait c'est dans ton contrat de travail', eh bien non, cet argument-là ne fonctionne pas. Vous allez avoir automatiquement en retour la question qui consiste à dire 'pourquoi?' Et si la réponse derrière le pourquoi n'est pas satisfaisante, il y aura un deuxième pourquoi, puis un troisième et même un quatrième! Donc, effectivement, il faut expliquer et démontrer la pertinence du présentiel sur la base de chiffres et donc de performances. Encore faut-il être capable de le mesurer... Mais c’est important car, derrière, il y des risques, démission, perte de sens, perte d’objectifs professionnels, sentiment d’ennui, burnout. Les conséquences peuvent donc être importantes, à la fois pour l'employeur et pour l'employé."

Est-ce que, matériellement, les entreprises ont encore les moyens – notamment l’espace de bureau ! – pour faire revenir tous ces salariés qui étaient en télétravail?

"Certaines, oui, mais elles sont relativement peu nombreuses. On sait que le retour au bureau s'organise sur des journées précises. Généralement, le mardi et le jeudi puisque les salariés privilégient souvent le lundi et le vendredi pour le travail distance, parfois aussi le mercredi. Le mardi et le jeudi, il y a donc souvent une affluence record. Les entreprises qui ont diminué leur espace de travail se retrouvent aujourd'hui dans des situations compliquées… Elles doivent donc développer des solutions alternatives, par exemple en louant des espaces de coworking. Première chose. Deuxième chose, elles doivent aussi proposer une expérience différente à leurs salariés. Ce qui passe par un cadre de travail transformé. L’espace tend à se recloisonner un peu pour gagner du confort, ne fût-ce que du confort auditif. Et puis, il faut aussi proposer des espaces de vie, des espaces d'échanges, des configurations de réunion différentes. On n'a plus envie de se mettre en réunion autour d'une table où chacun prend la parole à son tour. Non, on a – par exemple – des formules d'atrium. Autrement dit, l'entreprise doit proposer des endroits cosy, confortables, qui donnent la possibilité d'échanger de manière formelle, informelle, d'avoir les différentes configurations de concentration, d'échange, de coopération."