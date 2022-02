Le télétravail a été, de manière indirecte, "très impactant pour l'Horeca"

Un accord politique a été trouvé pour un passage au code orange du baromètre corona. Une décision qui devrait être actée durant le codeco de ce vendredi. Les discothèques devraient rouvrir vendredi prochain sous conditions, et les bars et restaurants n'auront plus d'heure de fermeture imposée.

Pour le secteur horeca, le soulagement est "partiel", comme l'explique Thierry Neyens, administrateur à la Fédération wallonne Horeca. "Mon secteur reste bridé et on attend le code jaune, qui sera un peu la sortie et un peu plus de libertés dans le chef de l'exploitant. On a été impacté pendant 11 mois avec une fermeture d'abord de quatre et sept mois, et finalement bridé depuis deux ans. Les pays limitrophes assouplissent, donc on va dire que c'est déjà une annonce que le secteur attend, avec cet assouplissement pour les heures de fermeture et également pour le nombre de personnes qui étaient limitées par tablées."