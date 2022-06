Le télescope spatial James Webb a subi un impact de micrométéorite

Toutefois, "le télescope fonctionne toujours à un niveau qui dépasse toutes les exigences nécessaires pour sa mission, malgré un effet détectable à la marge dans les données" récoltées, a rassuré l'agence spatiale américaine.

Le télescope, qui avait décollé avec succès à Noël, vaut quelque 10 milliards de dollars et se trouve désormais à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Ses observations sont attendues par les scientifiques du monde entier.

"Nous nous attendions à ce que les impacts de micrométéorites dégradent les performances du télescope dans le temps", a déclaré dans un communiqué Lee Feinberg, du centre Goddard de la Nasa. "Depuis le décollage, nous avons eu quatre impacts plus petits et mesurables de micrométéorites correspondant à nos attentes, et celui-ci plus récemment, plus gros que nos prédictions de dégradation."

Les scientifiques vont désormais travailler sur de meilleures prédictions à l'avenir.