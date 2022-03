Le télescope James Webb pourrait-il découvrir de la vie extraterrestre ?

De nouveau, ne vous attendez pas à une image nette et limpide d’une belle exoplanète digne de Star Wars. James Webb est puissant mais ne pourra probablement prendre des images ne ressemblant qu’un un petit pixel au milieu de nulle part. Décevant ? Pas pour les scientifiques qui travaillent depuis des décennies avec des images qui pourraient vous paraître peu utilisables.

Utilisant cette image avec une technologie d’analyse avancée, ils pourront déterminer notamment la composition de l’atmosphère de ces exoplanètes. A quoi bon vous demandez-vous ? Cette information peut être d’une grande importance pour savoir si la planète peut ou non développer la vie. En effet, si les astronomes peuvent déceler la présence d’oxygène, les chances sont plus grandes de voir un brin d’herbe pousser mais ce n’est pas une certitude. En effet, la composition de l’air doit être bien plus complexe que cela pour témoigner d’une potentielle vie.

Le télescope donnera bientôt de nombreuses images et informations aux astronomes du monde entier.