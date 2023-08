Le télescope James Webb enregistre des images époustouflantes de la Nébuleuse de la Lyre

Un œil au contour rouge avec un iris bleu. Le télescope spatial James Webb a enregistré des images de la Nébuleuse de la Lyre, plus poétiques les unes que les autres, avec leurs couleurs vives. Cette Nébuleuse, c’est M57. Elle avait été découverte par le chasseur de comètes Charles Messier fin 19e. Deux siècles plus tard, avec son degré de précision, James Webb permet d’en apprendre davantage sur les cycles de vie des étoiles et les éléments qu’elles rejettent dans le cosmos. Deux Belges s’y intéressent particulièrement.