La Nasa a dévoilé lundi l'image la plus profonde de l'Univers jamais prise, un somptueux cliché montrant de premières galaxies formées peu après le Big Bang, il y a plus de 13 milliards d'années, et qui constitue la première image scientifique et en couleur du télescope James Webb.

Il s'agit d'un jour "historique", a salué le président Joe Biden lors de cet événement tenu à la Maison Blanche, six mois après le lancement en orbite de ce télescope spatial, le plus puissant jamais conçu.