Le télescope Hubble détecte la plus lointaine étoile jamais observée

Le télescope spatial Hubble a détecté la plus lointaine étoile jamais observée: baptisée Earendel, sa lumière a voyagé durant 12,9 milliards d'années pour arriver jusqu'à nous.

Rivalisant avec les plus grosses étoiles connues, les scientifiques estiment que sa masse équivaut au moins à 50 fois celle de notre Soleil, et qu'elle est des millions de fois plus lumineuse que lui.

L'étoile détenant le précédent record avait elle aussi été observée par Hubble, en 2018. Mais cette dernière existait dans un Univers alors vieux de 4 milliards d'années, contre seulement environ 900 millions d'années après le Big Bang pour Earendel, selon les chercheurs.