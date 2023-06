Le téléphone, ami ou ennemi des étudiants en examen?

"Et pour certains cours, on nous demande, carrément, d'utiliser le portable. On peut écouter en ligne des compréhensions à l'audition, on reçoit des correctifs pour certains examens..." Certains nous diront même qu'ils sont capables d'étudier directement sur le petit écran de leur téléphone. "Ca ne me pose aucun problème",, affirme Saulle. "Moi non plus: quand il me manque une partie d'un cours, je demande à des camarades, et j'étudie comme ça!", continue Soumaya.

"Tous dans la même galère"

Ce qui les met tous d'accord, c'est ce côté "réconfortant" associé au téléphone. Un peu comme le "doudou" des petits enfants, finalement. Les grands semblent avoir besoin d'échanger, en permanence, avec leur cercle d'amis. "On se soutient, on se rend compte qu'on est tous dans la même galère, et ça fait du bieeeeeeeeen..."