Une réduction pour le téléphérique de Namur depuis la citadelle, les commerces démarrent une action pour faciliter l’accès au centre-ville-ville

L’association des commerçants namurois présente son bilan un an après le changement de présidence et de comité. L’occasion de discuter des projets, des craintes et des avancées dans les dossiers chauds de Namur : le développement du centre commercial, l’extension du piétonnier ou la vigilance des commerçants sur l’accessibilité du centre-ville.

L’association a voulu présenter une action qu’elle met en place avec le téléphérique namurois : un coupon de réduction de 1€ sur le trajet aller-retour depuis le sommet de la citadelle et les quelque 300 places gratuites à disposition autour du pavillon : "Des coupons seront distribués dans les commerces participants et cela permettra de mettre en valeurs ces places gratuites disponibles afin que les clients puissent venir jusqu’à nous dans le centre durant tout l’été", explique Etienne Dethier, président de l’association des commerçants de Namur depuis un an. L’occasion d’appuyer les attentes sur les dossiers chauds et notamment l’accessibilité aux commerces dans les prochaines années suite aux projets de transformation en profondeur de la ville : les travaux du piétonnier qui devrait à terme englober près d’un tiers du centre de la ville et le développement, pour le moins compliqué, d’un centre commercial à proximité directe de la rue de fer en lieu et place du parc Léopold et de l'ancienne gare des bus.