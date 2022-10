Le teff, cette céréale d'avenir pour nourrir des bêtes et des hommes.

C'est un aliment de base en Ethiopie. Il s'agit d'une sorte de crêpe faisant office de support pour servir des viandes mijotées ou d'autres recettes protéinées. Cette crêpe, c'est l'injera, un symbole de la cuisine érythréenne et éthiopienne. Elle incarne d'autant mieux les traditions culinaires de la Corne de l'Afrique qu'elle se confectionne à partir d'une céréale locale cultivée depuis 3.000 ans en Afrique : le teff.

On pourrait confondre cette graminée avec le millet compte tenu de la granulométrie très restreinte de ses grains. Dérivé du mot "teffa" utilisé dans la langue amharique en Ethiopie, son nom signifie "perdu" et se rapporte à la très petite taille des grains. Et ce n'est pas son seul point commun avec le millet. La céréale ne contient pas non plus de gluten.

Elle s'est acclimatée aux massifs arides d'une région africaine en proie aux problèmes de faim et de malnutrition.

A l'heure du réchauffement climatique, on s'y intéresse de plus en plus parce que le teff parvient à pousser sur des sols pauvres sans être aucunement gêné par la sécheresse et les fortes chaleurs.