Le TEC recrute 160 chauffeurs de tram et de bus à Liège

Le TEC recrute. Près de 500 chauffeurs à l’échelle de la Wallonie ; 160 pour la province de Liège. Et ce n’est pas nécessairement facile. Alors une journée de recrutement était organisée hier au Centre du Forem à Grâce-Hollogne.

A l’entrée du Forem, deux bus de formation. Les candidats y reçoivent des informations diverses. Place ensuite à l’entretien avec un recruteur. Avec une spécificité liégeoise, les personnes retenues devront conduire tantôt un bus, tantôt un tram : " A Liège, nous recrutons tram-bus, et si les gens ne souhaitaient pas poursuivre vers le tram, ils pourront toujours être conducteurs de bus. Il y a un choix qui a été fait que les conducteurs soient mixtes : 75 pc tram et 25 pc bus ", détaille Ninon Gerlache, responsable du recrutement.

Le TEC formera ensuite lui-même ses futurs chauffeurs : " On leur fait passer le permis car et bus, le permis D. C’est une formation qui dure chez nous sept semaines. Nous avons environ 93 pc de réussite, en combinant théorie et pratique ", précise David Raway, formateur.

Quant aux candidats – ils étaient 350 ce jeudi – ils sont motivés et ne sont pas refroidis par les récents actes de violence envers des chauffeurs : " J’adore le contact avec les gens et j’adore rouler. Je suis donc intéressé tant par les trams que par les bus. La violence ? Je n’ai pas peur car je suis quelqu’un de très sociable et je sais faire la part des choses ", explique Agatino. " Avec l’évolution des bus, etc., j’ai vraiment été impressionnée et je me suis dit que c’était une belle opportunité. Quant à la violence, il faut apprendre à prendre sur soi, et je pense que le TEC va pouvoir nous aider et nous former à pouvoir gérer ce genre de situation ", ajoute Emilie.

Certains candidats ont immédiatement été convoqués pour un examen dès jeudi prochain.