Le Tec et Be Wapp s'allient pour plus de propreté dans les abribus

Des abribus d'un nouveau genre ont vu le jour aux quatre coins de la Wallonie : ils font partie d'une campagne-test menée par le Tec et Be Wapp pour sensibiliser les usagers à la propreté publique, annoncent jeudi les deux initiateurs dans un communiqué.

Ils sont propres, pourvus d'un cendrier et d'une poubelle mis en évidence, et des messages sans équivoque ornent leurs vitres. Les abribus tests sont installés dans une commune de chaque province wallonne, à La Bruyère (Namur), Florenville (Luxembourg), Burdine (Liège), Chaumont-Gistoux (BW) et Beloeil (Hainaut).

Les alentours des abribus ont été nettoyés car "on a moins envie de salir un endroit propre qu'un endroit dont l'entretien parait négligé", explique Youri Sloutzky de Be Wapp. L'abri en tant que tel a également fait l'objet d'un nettoyage approfondi et des messages comme "Votre déchet, c'est destination poubelle", ou encore un rappel des amendes encourues en cas d'abandon de déchet au sol sont visibles.

Le test doit durer un mois, et différents types de mesurage de propreté vont être effectués : avant et pendant l'installation du dispositif, ainsi qu'un mois après son retrait.

"L'objectif", conclut Youri Sloutzky, "est d'envoyer aux communes les résultats de ce test au moyen d'une capsule vidéo qui synthétisera les bonnes pratiques qui auront été mises en évidence et qui pourront être reproduites, le cas échéant."