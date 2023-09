Le TEC élargit sa formule de transport à la demande

Cette fois, c’est dans la région de Gembloux que le service est proposé. Simon Collet, expert en solutions de mobilité au TEC précise le concept "l’idée c’était d’apporter une solution de déplacement plutôt pour les milieux ruraux, pour les personnes qui se déplacent occasionnellement, mais également pour les personnes qui se déplacent fréquemment et qui ont besoin d’avoir une certitude de solution tous les jours. Et on regarde dans l’expérience en cours pour voir si on peut garantir 100% de déplacements et je pense qu’on s’en approche".

Elise est étudiante à Louvain-La-Neuve. Pour s’y rendre elle prend le Train à Gembloux. Et pour aller à Gembloux désormais, le TEC à la demande lui convient mieux : "Quand j’ai des cours plus tard dans la journée, ça me permet de partir à mon aise et de ne pas partir à 8 heures du matin avec mes parents, qui me déposent à la gare et moi qui attends donc en ville. C’est plus pratique"

Jean est plus sceptique : "il y a une dame qui a appelé pour aller à l’hôpital à Auvelais et on lui a répondu que le véhicule était occupé. Que pensez-vous de ça?"

Réponse de Simon Collet pour Le TEC "ça peut arriver, exactement comme un bus peut-être plein, donc à nouveau on va travailler sur le paramétrage pour mieux répondre aux besoins. À Gembloux, un deuxième véhicule sera mis en fonction notamment pour les heures de pointe. C’était d’ailleurs prévu"