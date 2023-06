Le TEC Brabant wallon abandonne son projet d’extension du dépôt de Chastre mais reste muet sur ses intentions

Pour le bourgmestre de Chastre, la solution est à chercher le long des grands axes, comme la N4 et la N25. C’est d’ailleurs ce que suggéraient aussi les fonctionnaires technique et délégué lorsqu’ils ont rejeté la demande de permis pour l’extension et la modernisation du dépôt chastrois.

"Pour le moment, une grosse partie des bus, et même la majorité des bus, partent de Chastre pour desservir Ottignies, Wavre, La Hulpe, Rixensart et tout le centre du Brabant wallon. Il y aurait donc une logique à se rapprocher du centre", conclut Thierry Champagne.