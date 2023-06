Le TEC adapte son réseau dans la zone Gembloux-Basse-Sambre pour mieux répondre aux besoins de ses clients

Le TEC annonce une transformation profonde de son offre de transport dans la zone Gembloux-Basse-Sambre, pour répondre plus efficacement aux besoins de sa clientèle. A partir du premier août, il y aura de nouveaux parcours et de nouveaux horaires, pour mieux desservir les zones d’activités économiques, les hôpitaux et les écoles. Les lignes de chemin de fer et les lignes de bus express constitueront la colonne vertébrale de ce réseau remanié, les correspondances seront plus aisées.

"La démarche était de repartir d’une page blanche, explique Martin Duflou, le directeur de l’Autorité organisatrice des Transports collectifs et partagés au sein du Service public de Wallonie. Dans les faits, une série de lignes étaient adéquates et fortes sur la zone, mais il y avait des chaînons manquants. Le processus a donc permis de compléter l’offre là où il y avait des manquements et d’adapter l’offre existante."

"On essaie de coller au mieux aux besoins de nos clients actuels mais on essaie aussi de toucher de nouveaux clients, qui vont peut-être demain passer de leur voiture aux transports en commun, ajoute Stéphane Thiery, directeur marketing du TEC. Plus de monde dans les transports en commun, c’est moins de voitures sur les routes et moins de rejets de CO2."