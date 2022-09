Le teaser du documentaire sur la vie de Selena Gomez est sorti

La chanteuse a partagé sur ses réseaux le teaser de son documentaire à venir en streaming. Titré My Mind and Me et réalisé par Alek Keshishian (In Bed With Madonna), ces 30 secondes sont une succession de plans de l’artiste de 30 ans, passant des rires aux larmes, en compagnie de ses amis, de sa famille, sur la route, backstage… ce documentaire couvrira 6 ans de sa vie avec "les hauts, les bas et ce qu’il y a entre" annonce Apple TV +.

Selena Gomez a légendé cette bande-annonce en ces mots : "Mon esprit et moi. On ne s’entend pas parfois et il devient difficile de respirer… Mais je ne changerais pas ma vie". De son côté, le réalisateur a également posté un autre court extrait du film en annonçant l’angle de vue qu’il avait choisi pour réaliser ce doc : "Voir les choses de l’intérieur". Sortie prévue le 4 novembre.