Le Teaser de Joker 2, "Folie à deux", confirme la rumeur sur la star qui accompagnera Joachin Phoenix

Alors que Warner a annulé Batgirl pourtant quasiment terminé, la sortie (pour 2024) est confirmée ainsi que le nom de la star qui donnera la réplique à Joachin Phoenix pour un deuxième Joker après le succès phénoménal, critique et public, rencontré en 2019..

Cette suite aura pour titre, on le savait déjà, Joker : Folie à deux (en français dans le texte) et sera une nouvelle fois réalisé par Todd Phillips. La rumeur évoquait Lady Gaga (vue au cinéma dans A Star is Born et House of Gucci) et la voilà confirmée dans ce teaser énigmatique aux accents volontairement rétros.

C'est d'ailleurs qui l'a tweeté en donnant la date de sortie, le 4 octobre 2024.