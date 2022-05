Le tax shelter étendu aux jeux vidéo devrait entrer en vigueur début 2023

Ce système d’exonération fiscale, qui permet à une société d’investir une partie de ses bénéfices imposables dans la production d’œuvres cinématographiques ou d’arts de la scène, est demandé depuis longtemps par les acteurs belges du jeu vidéo, un secteur peu soutenu en Belgique, et tout particulièrement en Wallonie. Le texte avait initialement été voté au Parlement en 2019, mais recalé par la Commission européenne. Elle a coincé sur une des dispositions du tax shelter, qui impose un minimum d’activités de production sur le territoire belge : là où l’exception culturelle sur la règle du marché unique est acceptée pour le cinéma et l’art de la scène, la Commission, contrairement à la Belgique, considère que le jeu vidéo est un bien commercial comme un autre, et non un bien culturel. La Belgique ne peut donc imposer cette “limitation territoriale”.

Mais ce n’était pas le game over pour autant. Un accord a été trouvé pour faire passer un “test culturel”, déjà utilisé pour les œuvres cinématographiques et scéniques. En Fédération Wallonie-Bruxelles, il sera réalisé par le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel. Le ministre des Finances prévoit également, dans l’avant-projet de loi, de supprimer la restriction territoriale en demandant que les dépenses soient effectuées dans l’espace économique européen, et non plus uniquement sur le territoire belge.