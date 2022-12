Le taux de plomb dans le sang des enfants vivant près du site d’Umicore à Hoboken poursuit sa baisse

Le taux de plomb présent dans le sang des enfants résidant près du site de l’usine Umicore à Hoboken (Anvers) a atteint son niveau le plus bas, ressort-il jeudi des dernières mesures semestrielles effectuées par l’Institut provincial d’hygiène.

"Le taux de plomb moyen présent dans le sang des enfants habitant les quartiers de Moretusburg et Hertogvelden a considérablement diminué et atteint son niveau le plus faible", souligne Umicore dans un communiqué. "Le résultat moyen est descendu cet automne à 2,25 microgrammes par décilitre de sang, contre 3,03 au printemps 2022".