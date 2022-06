Le taux de natalité en Flandre affiche la plus forte hausse depuis 20 ans

En 2021, 66.560 naissances ont été enregistrées en Flandre, soit 2949 de plus que l'année précédente (+4,6%). Il s'agit de la plus forte hausse de la natalité depuis 20 ans, selon les chiffres de l'agence Opgroeien (Grandir) - qui réunit notamment Kind en Gezin (Enfance et Famille) et Jongerenwelzijn (l'Aide sociale aux Jeunes) - publiés vendredi.