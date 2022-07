Le taux de chômage reste relativement stable en Wallonie

Le nombre de demandeurs d'emploi était en légère hausse en juin en Wallonie et s'élève à 195.059 personnes en juin (+0,9% par rapport à juin 2021). L'effectif des jeunes inscrits au Forem au terme de leurs études connaît une hausse de 18,3% par rapport à il y a un an, soit 5.187 personnes, relève mardi le Forem dans un communiqué de presse. Le taux de chômage reste stable, à 12,2% (+0,1 pp par rapport à juin 2021).

Le nombre de personnes inoccupées depuis six mois à moins de deux ans, est en recul. Le Forem note une baisse de 11,8% au sein des chômeurs depuis un an à moins de deux ans et une baisse de 1,4% des effectifs inoccupés depuis six mois à moins d'un an.