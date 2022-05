Le taux de chômage en légère baisse en Wallonie

Le taux de chômage était en légère baisse en avril, à 12,3% comparé aux 12,5% d'avril 2021, selon les chiffres du Forem diffusés mercredi. Fin avril, la Wallonie comptait 197.291 demandeurs d'emploi inoccupés (DEI), une baisse de 1,4% par rapport au quatrième mois de 2021. La demande d'emploi recule à un an d'écart depuis 14 mois, souligne le Forem.

Cette baisse s'observe parmi les personnes dont l'inoccupation remonte à deux ans maximum, soit vers le début de la crise sanitaire, jusqu'à il y a six mois. La contraction des effectifs est la plus soutenue parmi les personnes inoccupées depuis un an à moins de deux ans (-18%).