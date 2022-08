Le taux d'inflation en légère progression en juillet en Europe

Le taux d'inflation de la zone euro s'est établi à 8,9% en juillet, contre 8,6% en juin. Le taux d'inflation de l'Union européenne progresse également légèrement pour s'établir à 9,8% contre 9,6% en juin, selon les données publiées jeudi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Les taux annuels les plus faibles ont été observés en France, à Malte (6,8% chacun?) et en Finlande (8%). Les taux les plus élevés ont quant à eux été enregistrés dans les Pays Baltes: Estonie (23,2%), Lettonie (21,3%) et Lituanie (20,9%).