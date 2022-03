Le taux d’inflation annuel en hausse, à 5,9%, dans la zone euro en février

Les taux annuels les plus faibles ont été observés à Malte, en France (4,2% chacun ?), au Portugal, en Finlande et en Suède (4,4% chacun). Les taux annuels les plus élevés ont quant à eux été enregistrés en Lituanie (14%), en Estonie (11,6%) et en Tchéquie (10%). La Belgique arrive juste derrière, sous la barre des 10% (9,5%, contre 0,3% un an auparavant).

Sans surprise, c’est encore l’énergie qui a le plus contribué à l’inflation annuelle.