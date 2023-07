Le taureau mécanique Ozzy installé à Birmingham

Ozzy, le taureau mécanique nommé d’après le Prince des Ténèbres, a été dévoilé à son domicile permanent, la gare de Birmingham New Street à Birmingham, en Angleterre.

Selon BBC News, Sharon, l’épouse et manager d’Ozzy, a assisté hier matin (mercredi 26 juillet) à la première performance du taureau, qui a bougé la tête et agité la queue.

"C’est à couper le souffle, c’est un mammouth, c’est énorme, mais c’est tout simplement génial, n’est-ce pas ?"

"Ozzy est né et a grandi ici, et il a passé tant de temps dans cette gare, parce que bien sûr il n’avait pas de voiture, alors il était partout depuis New Street", a-t-elle expliqué.

"Il n’aurait jamais, jamais, jamais pensé qu’à ce moment de sa vie, cela arriverait."

Le nom de la sculpture de 10 mètres de haut, qui a fait son apparition aux Jeux du Commonwealth de l’année dernière à Birmingham, a été choisi à l’issue d’un vote public et a été révélé lors de l’émission "BBC Breakfast".

Plus de 28.000 votes ont été enregistrés pour nommer la sculpture, précédemment connue sous le nom informel de " Raging Bull ". Les autres noms retenus étaient Bostin, Brummie ou Boulton.

Ozzy Osbourne s’est produit lors de la clôture des Jeux du Commonwealth dans sa ville natale de Birmingham, le 8 août 2022. Il a interprété le classique de Black Sabbath, "Paranoid" (avec une introduction sur "Iron Man") en compagnie de son partenaire Tony Iommi, du batteur Tommy Clufetos et du bassiste Adam Wakeman (le fils de Rick Wakeman de Yes). Avant de terminer sa chanson, Ozzy Osbourne a déclaré : "Je vous aime, Birmingham [sa ville natale]. C’est génial d’être de retour !"

"Quand on m’a demandé l’année dernière de clôturer les Jeux du Commonwealth à Birmingham, on n’a pas eu à me le demander deux fois", avait déclaré Ozzy dans un communiqué. "J’ai sauté dans le premier avion et je suis rentré en Angleterre. J’ai été honoré de clôturer les Jeux, et cette année, je viens d’apprendre qu’ils ont choisi mon nom pour baptiser le taureau qui se trouvera dans la gare. Je n’arrive pas à y croire, je suis absolument époustouflé. Je ne sais plus quoi dire, je suis absolument ravi. Que Dieu vous bénisse tous."

Une pétition en faveur du maintien de la sculpture dans la ville a reçu plus de 15.000 signatures.