Dans une nouvelle interview avec Robert Cavuoto de Sonic Perspectives, le bassiste de Black Sabbath, Geezer Butler, a été interrogé sur la possibilité qu’Ozzy Osbourne monte sur scène en chaise roulante plus tard dans l’année. L’information est parue en mars, un mois après qu’Osbourne ait publié un communiqué dans lequel il déclarait devoir annuler sa tournée en raison d’une blessure à la colonne vertébrale subie il y a quatre ans et d’autres problèmes de santé.

Geezer Butler, qui fait la promotion de son autobiographie récement sortie Into The Void : From Birth To Black Sabbath – And Beyond, a déclaré : "Je ne serais pas surpris. C’est à lui de décider. Je n’ai rien à voir avec sa carrière solo. Quoi qu’Ozzy veuille faire, c’est à lui de décider… C’est triste qu’il doive faire ça, s’il le fait. Mais Ozzy veut sortir et jouer pour ses fans une dernière fois. Alors bonne chance à lui. "

Interrogé sur le fait qu’il reste en contact avec Ozzy et d’autres membres originaux de Black Sabbath, Tony Iommi et Bill Ward, Geezer a répondu : "Je reste en contact avec Tony. Bill n’est pas sur Internet. Et je n’ai pas parlé à Ozzy depuis le dernier concert de Black Sabbath [en 2017]."