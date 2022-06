'Le taureau' Arnaud De Lie avant le National : "L’étiquette de favori ? C’est du bonus"

Originaire de la province de Luxembourg, Arnaud De Lie est un Ardennais pur jus. Un garçon attaché à ses racines. Un coureur surnommé le "Taureau" de Lescheret.

"Mon père est fermier. Depuis que je fais du vélo, on voyait bien que j’étais un peu plus massif que les autres" raconte Arnaud De Lie. "On a vite fait le rapport entre la ferme de mon père et moi. On a pris le taureau parce que ça me caractérise bien. Ça vient de Jacques Ninane. Un speaker qui organisait le Kid’s Trophy où j’ai commencé ma carrière en VTT. Il m’appelait le " Bull " de Vaux-sur-Sûre. Et au fil des années, c’est devenu le taureau. Moi j’aime bien. Ça mêle le milieu que j’aime le plus après le vélo qui est la ferme. Je ne vais pas dénigrer ce nom-là qui me va bien".

Arnaud De Lie roule vite et bien. Des qualités de sprinter qui lui ont permis de s’imposer récemment à la Flèche d’Heist devant de grands noms comme Giacomo Nizzolo et Mark Cavendish. De quoi le propulser parmi les favoris du prochain championnat de Belgique.

"Pour moi, c’est que du bonus d’avoir l’étiquette d’un favori" ajoute le néo-pro wallon. "Un championnat est toujours important pour un coureur. C’est sûr que c’est un parcours qui peut me convenir. Je ne vais pas me mettre du stress avec ça. Il faut que toutes les planètes soient alignées. Il faut vraiment que ce soit mon jour pour y arriver. Mais c’est sûr que si je peux faire une belle prestation, je serai fier de moi".

Un néo-pro champion de Belgique, ce n’est plus arrivé depuis Jurgen Roelandts en 2008. C’était à Knokke-Heist. Dimanche, retour à la côte belge. Les pros seront à Middelkerke. Et avec sa pointe de vitesse, Arnaud De Lie a les atouts pour s’offrir le maillot tricolore. Lui qui confirme son avenir dans les rangs de l’équipe Lotto-Soudal.

"Je resterai chez Lotto-Soudal" conclut le sprinter belge. "C’est une équipe qui me fait confiance depuis 2019. Après mon titre de champion de Belgique chez les juniors, Kurt Van de Wouwer est venu directement vers moi. On voit qu’ils ont pleinement confiance en moi. Je ne vois pas pourquoi aller ailleurs quand ça marche aussi bien avec le staff et les coureurs. Ça ne sert à rien d’aller voir ailleurs quand tu es bien où tu es".