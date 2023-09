Le tatouage comme outil thérapeutique

Il y a un peu plus d’un an, Brigitte Lelu-Muguet ouvre en Bretagne, Chemins d'AEncrage, un salon dédié aux tatouages thérapeutiques. Après une longue carrière dans la sphère sociale, assistante sociale de formation, elle-même tatouée, elle décide de se former à l’art de l’aiguille pour aider les personnes porteuses de cicatrices "visibles comme invisibles". Dans ce salon, cette tatoueuse multicasquettes tente de soulager les plaies humaines dans toute leur diversité : deuils, tentatives de suicide, violences intrafamiliales ou maladies, ses clients ont tous des histoires singulières.

Dans le cas d’une maladie ou d’un accident, les cicatrices se font parfois le rappel douloureux d’une période difficile. D’abord marginaux, les tatouages visant à les dissimuler se développent et la reconstruction mammaire en est certainement l’exemple le plus connu. Comme chez nos voisins français, le tatouage après une ablation du sein est remboursé lorsque celui-ci est réalisé par un médecin. Seulement, les pigments employés sont différents de ceux des salons de tatouages artistiques et rendent souvent le résultat peu pérenne. Brigitte milite pour un remboursement global de ce type de procédure qu’il soit effectué par un personnel médical ou non.

Parfois les cicatrices sont surtout psychiques, et avec Chemin d'AEncrage, la tatoueuse tente de soulager ses clients dans un rapport au tatouage différent et différé : "Je ne tatoue jamais immédiatement. J’organise d’abord une séance de consultation où j’établis un bilan avec la personne, pour comprendre où elle se situe par rapport à son histoire. Parfois les personnes sont encore trop confuses et perdues, et le tatouage thérapeutique n’est pas adapté. Dans ces cas-là, je prends soin d’accueillir leurs histoires et je les redirige vers des psychologues ou des personnes qui les aideront à démêler ce qui les traverse. J’ai donc déjà refusé des tatouages mais cela est toujours sous une forme de délai. Je ne m’y oppose jamais, j’estime par contre qu’un temps est nécessaire pour passer à l’acte. On ne choisit pas pour l'autre mais on essaie de l’amener plus loin que sa douleur. Je propose alors à la personne de revenir dans trois ou six mois pour lui laisser le temps de nourrir ce projet." Entre la première rencontre et le tatouage, il se passe au minimum 3 semaines : "J’incite les gens à la réflexion et c’est ça qui est intéressant."