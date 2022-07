"Le Tartuffe ou l’imposteur" de Molière au château de Modave jusqu’au 31 juillet

"Nous sommes douze sur scènes. Il faut le souligner parce qu’on voit de moins en moins de spectacles avec un grand nombre d’acteurs sur scène.", précise aussi Stéphane Stubbé, "Nous jouons le texte en alexandrins tel qu’il a été écrit. La particularité de la mise en scène c’est de se concentrer sur le travail des acteurs, sur la diction du texte, sur la comédie aussi qui en résulte et d’en faire ressortir le plaisir du jeu, qui est d’autant plus accentué par le fait que les spectateurs sont très proches et donc se sentent impliqués dans l’action beaucoup plus que dans un théâtre classique."

La première a eu lieu ce mardi 5 juillet. Quel a été l’accueil réservé à la pièce ? "L’accueil fut extraordinaire.", répond le comédien, "Le public, les gens qui étaient là, les professionnels qui étaient dans la salle ont applaudi justement cette, entre guillemets, simplicité dans la mise en scène mais qui fait ressortir véritablement le texte et tout l’enjeu des situations et où on entend vraiment le texte de Molière tel qu’il a pu être écrit."

La Cie Lazzi présentera " Le Tartuffe " au château de Modave jusqu’au 31 juillet, tous les jours sauf les lundis. Les représentations débutent à 20 heures, excepté celles des dimanches qui commencent à 18 heures 30.