Le tartre : cette substance blanchâtre responsable d’infections de la gencive !

Vous souhaitez préserver un sourire parfait et dire adieu au tartre ? C’est possible, à condition d’avoir une hygiène dentaire irréprochable et de se rendre au moins une fois par an chez le dentiste. Le tartre peut causer des infections et s’avérer dangereux pour vos gencives. Plus d’explications dans "La Grande Forme" avec Florence Van de Winckel, dentiste.