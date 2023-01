Le Tarn-et-Garonne et ses châteaux, l’endroit idéal pour passer un week-end dans le sud de la France

La France compte environ 45.000 châteaux. Dans le 6/8, Luana Fontana vous emmène en voyage dans le sud-ouest de la France pour vous faire visiter des châteaux où passer le week-end dans la région du Tarn-et-Garonne.

Si vous passez du côté de la commune de Lafrançaise, vous pourrez faire un détour par le château de la Baronnie où vous serez très bien accueilli par ses propriétaires Valérie et Jean. Le château de la Baronnie a été construit au XIXe siècle par la famille Montratier-Parazols, qui descend des fondateurs de la commune.

Complètement rénové avant le covid, il est devenu une maison d’hôte très accueillante qui allie tradition et modernité, et loue ses grandes salles situées dans les anciennes écuries pour des mariages et des événements privés.