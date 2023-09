Le tarif social du gaz augmente ce 1er octobre… et ce n’est pas fini : voici pourquoi

Les tarifs sociaux, d’application au quatrième trimestre 2023, augmenteront de 9,6% pour le gaz naturel alors qu’ils reculeront en moyenne de 2% pour l’électricité. Et pour le gaz, il n’a pas fini d’augmenter. Explications.

C’est quoi, le tarif social ?

Le tarif social pour l’électricité et le gaz naturel est un tarif réduit réservé à certaines catégories de personnes ou de ménages. Avec la crise Covid, puis pour la crise énergétique, son accès avait été élargi à certaines catégories de revenus, mais cet élargissement est aujourd’hui terminé.

Il est identique chez tous les fournisseurs d’énergie et est déterminé par la CREG, la Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz.

Comment le tarif est-il calculé ?

La CREG calcule le montant du tarif social pour l’électricité et le gaz naturel tous les 3 mois.

Pour établir ce montant, elle calcule séparément trois composantes : le tarif de l'’énergie proprement dite, la distribution et le transport :

L a composante énergie d’un trimestre donné est fixée sur la base du tarif commercial le plus bas proposé par les fournisseurs d’énergie au cours du mois précédant ce trimestre.

d’un trimestre donné est fixée sur la base du tarif commercial le plus bas proposé par les fournisseurs d’énergie au cours du mois précédant ce trimestre. L a composante distribution d’un trimestre donné est fixée sur la base du tarif de distribution le plus bas appliqué en Belgique au cours du mois précédant ce trimestre, pour autant qu’au moins 1% de la population belge vive dans cette zone.

d’un trimestre donné est fixée sur la base du tarif de distribution le plus bas appliqué en Belgique au cours du mois précédant ce trimestre, pour autant qu’au moins 1% de la population belge vive dans cette zone. La composante transport d’un trimestre donné est issue du tarif de distribution (incluant le tarif de transport) le plus bas pour l’électricité et du tarif de transport de Fluxys Belgium pour le gaz naturel.

Comme le tarif social est calculé en fonction du tarif commercial le plus bas du marché, lorsque ce tarif commercial augmente (ou baisse), on s’attend à ce que le tarif social augmente (ou baisse) également. L’augmentation (ou baisse) des prix de l’énergie se répercute en principe sur le tarif social. Mais cette adaptation n’est pas uniforme, elle est plafonnée : et c’est ça qui change tout.

Comment fonctionne le plafonnement du tarif social ?

Après calcul sur base des tarifs énergie, transport et distribution les moins chers du pays, le résultat est plafonné lorsque :

Pour l’électricité

il est supérieur de plus de 10% au tarif social de la période précédente. il est supérieur de plus de 20% à la moyenne des tarifs sociaux des quatre trimestres précédents.

Pour le gaz naturel

il est supérieur de plus de 15% au tarif social de la période précédente. il est supérieur de plus de 25% à la moyenne des tarifs sociaux des quatre trimestres précédents.

Le tarif le plus bas obtenu après application de ces plafonnements est retenu.

Les effets actuels du plafonnement

Ces plafonds ont été appliqués pour la première fois au 1er trimestre 2021 pour l’électricité et au 4e trimestre 2020 pour le gaz naturel, alors que les prix sur les marchés de gros étaient très bas.

Par conséquent, les plafonds successifs ont maintenu un écart artificiel entre les tarifs sociaux et les tarifs commerciaux. Pendant que le tarif commercial du gaz doublait, triplait, quintuplait, le tarif social n’augmentait que de 15% à la fois ! C’est ainsi qu’en mars 2023, malgré la baisse des prix sur les marchés de gros, le tarif social de l’électricité restait 40% moins cher que le prix moyen et le tarif social du gaz naturel restait 70% moins cher que le prix moyen.

Et tant qu’il reste largement moins cher, il peut augmenter… dans la limite des plafonds.

Quand le tarif social rattrapera-t-il le tarif commercial et cessera-t-il d’augmenter ?

Depuis le dernier trimestre, les composantes énergétiques des tarifs sociaux de l’électricité ont rattrapé le tarif commercial.

Du coup, le tarif social pour l’électricité va pouvoir rebaisser à partir du 1er octobre.

Pour le gaz naturel, par contre, ce rapprochement est beaucoup plus lent car le tarif social du gaz naturel a été artificiellement maintenu à un niveau très bas par les 11 plafonds successifs qui lui ont été appliqués. Au rythme actuel, le rapprochement ne devrait arriver qu'… au 1er trimestre 2025. Et d’ici là, le tarif social pour le gaz devrait donc continuer à augmenter.