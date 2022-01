Le Tap Liège Festival, premier festival international de claquettes

La première édition du Tap Liège Festival est initiée par le Claquettes Club de Liège, à Grivegnée, lieu unique en son genre dédié à l’art vivant des claquettes. Depuis 2015, la musicienne Stéphanie Detry et le claquettiste américain Josh Hilberman y dispensent des cours de cette discipline artistique née en Amérique au 19e siècle. " Comme le jazz, cette discipline a des influences européennes" explique Josh Hilberman, claquettiste depuis près de 40 ans " il s’agit de danses originaires de Grande-Bretagne comme les danses irlandaises revues façon afro-américaine".

Souvent associées au cinéma hollywoodien, aux noms de Fred Astaire ou de Gene Kelly, les claquettes se pratiquent aujourd’hui de multiples façons, comme l’explique la pianiste Stéphanie Detry. " Ce n’est pas du tout figé dans une époque ni dans un style et pour le moment il y a vraiment un foisonnement en Europe et outre-Atlantique de gens qui explosent les codes et qui repoussent les limites de cette forme artistique liée au divertissement mais qui est aussi un formidable moyen d’expression."

Le 1er Tap Liège Festival accueillera des artistes européens en provenance d’Espagne, de Norvège ou encore d’Allemagne mais aussi des Etats-Unis et du Canada et proposera des formes très actuelles des claquettes. "Il y a par exemple des claquettistes qui dansent dans du sable et donc sans chaussures. Mais ce qui caractérise les claquettes ce n’est pas tant les chaussures mais bien la forme donnée. Et chacun de ces artistes a son propre univers. On n’imagine pas tout ce que l’on peut faire avec les claquettes !" conclut Stéphanie Detry.

Le 1er Tap Festival de Liège s’ouvre ce samedi 29 janvier au Claquettes Club de Liège et proposera dix spectacles chaque mois (excepté le mois d’août) jusqu’au 26 novembre.