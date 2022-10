Le "Talking Book" de Stevie Wonder a 50 ans !

Même si ce disque était déjà le quinzième de Stevie Wonder, il est souvent considéré, et à juste titre, comme celui qui l’a propulsé dans une autre dimension. Entre hits imparables, une tournée avec les Stones, un mariage qui bat de l’aile et un accident de voiture qui aurait pu être fatal… ce disque, et cette période de grâce, symbolisent le renouveau d’un artiste devenu essentiel. Rappel des faits…

Talking Book, et de deux en un an !

Alors que ses débuts discographiques remontent à 1962 (Il n’avait que douze ans !) avec l’album The Jazz Soul of Little Stevie, où il ne chantait pas mais assurait une pléiade d’instruments et apparaissait en tant que Little Stevie Wonder, Stevie Wonder attendra dix ans et quinze albums pour sortir Talking Book le 26 octobre 1972 !

Il se montre particulièrement prolifique en cette année 1972, puisqu’il avait déjà sorti, en mars, son quatorzième album Music of my Mind. Si ce disque ne récolte qu’un succès commercial très mitigé, c’est lui qui pose les bases de la musique de Wonder telle que nous allons définitivement la connaître quelques mois plus tard avec Talking Book.

Et puis, durant les sessions d’enregistrement, Stevie se montrera très inspiré. Ce qui débouchera sur l’idée d’une seconde sortie en 1972 pour y caser des titres encore en réserve…

Il a dix-huit ans, s’est enfin affranchi d’un contrat très restrictif qui le liait à la Motown. Il y reste, mais réclame une liberté totale et un paquet de dollars pour ne pas aller voir ailleurs. Et il obtient tout… Bref, les planètes sont alignées…