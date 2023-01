Le talent de Joni Mitchell à nouveau récompensé

Joni Mitchell va recevoir une nouvelle décoration honorifique, un "Gershwin Prize for Popular Song " de la part de la Library of Congress aux USA.

C’est ce 1er mars qu’elle se verra honorée lors d’un concert tribute à Washington. Elle rejoint de cette manière Paul McCartney, Stevie Wonder, Paul Simon et Lionel Richie, qui ont tous été célébrés depuis 2007 dans cette catégorie.

Joni Mitchell est aussi la troisième femme à être reconnue en tant que telle, aux côtés de Carole King en 2013 et Gloria Estefan en 2019.

La musique et l'art de Joni Mitchell ont laissé une empreinte sur la culture américaine et au niveau international, traversant la musique folk avec une voix particulière et ces chansons qui resteront avec nous à jamais", a déclaré Carla Hayden, la bibliothécaire du Congrès, dans un communiqué via NPR. "La musique de Joni Mitchell fait chanter tant d'artistes et de mélomanes. Nous sommes honorés de remettre le prix Gershwin à ce génie de la musique.