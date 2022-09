Le talent belge Alec Segaert va passer professionnel chez Lotto

Alec Segaert, devenu champion d'Europe espoirs du contre-la-montre en juillet, a signé son premier contrat professionnel en faveur de Lotto Soudal, a annoncé l'équipe cycliste belge vendredi. Après un an et demi au sein de la formation continentale de développement, il passera dans l'équipe pro à la mi-2024. Segaert a signé jusque fin 2025.

Pour sa première saison chez les espoirs, le Belge de 19 ans s'est directement illustré en remportant notamment le Hel van Voerendaal et se classant quatrième du Triptyque des Monts et Châteaux. Dernièrement, il a terminé deuxième de deux étapes du Tour de l'Avenir. Chez les juniors, il s'était distingué grâce à une deuxième place sur Paris-Roubaix et à une médaille de bronze au chrono des championnats du monde.