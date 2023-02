Le tactico-Tedesco : comment jouent vraiment les équipes du nouveau sélectionneur des Diables rouges

Leipzig lui a dessiné la plus belle ligne de son CV. Six mois après sa nomination en décembre 2021, il remportait le premier trophée du club allemand controversé, en gagnant la Coupe d’Allemagne sur un festival offensif (5-3 contre Freiburg). Ce soir-là, comme sur l’ensemble de la saison, il avait opté pour une base à trois défenseurs qui pouvait se muer en cinq, au besoin. Au Spartak Moscou, lors de sa première aventure hors des frontières germaniques, il avait également privilégié une défense à trois. C’est lors de sa première expérience au plus haut niveau, à Schalke 04, qu’il faut retourner pour le voir alterner entre système à trois et à quatre. Il a aligné une défense à trois à 58 reprises, une défense à quatre à 17 reprises. A Leipzig, il n’est passé à quatre qu’une seule fois.

Une constante à travers les trois clubs : il apprécie l’idée d’une paire d’attaquants dynamiques, une idée qui a toujours été réfutée par Roberto Martinez sous son règne, et qui n’a pas si souvent convaincu Marc Wilmots au début de la génération dorée.