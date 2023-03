Le tableau "The Ugly Duchess", femme du XVIe siècle, représenterait en réalité une drag-queen

Ce visage d’une vieille femme du XVIe siècle est connu sous le nom de "La laide duchesse". Exposée à Londres jusqu’au 11 juin, l’œuvre d’art est représentée avec d’autres tableaux qui "montrent comment les femmes, la vieillesse et la différence faciale ont été satirisées et diabolisées à la Renaissance, façonnant des attitudes qui existent encore aujourd’hui".

Pour The Guardian, Emma Capron conservatrice et experte en art déclare que le personnage était en réalité un travesti masculin et non pas une femme malade comme l’interprétait l’illustrateur Tenniel (Alice au pays des merveilles) il y a 150 ans : "Ce n’est pas celui de Paget, ni aucune des autres suggestions comme le nanisme ou l’éléphantiasis. Je suis également très réticent à ce que des médecins se promènent dans les galeries et donnent des diagnostics". Pour elle, il s’agissait d’"un travesti comme un jeu sur le genre. On sait que Massys s’intéressait beaucoup aux carnavals, où les hommes se faisaient passer pour des femmes".

Parmi les autres éléments qui viennent confirmer sa théorie, on retiendra que la peinture est placée à gauche (dans le diptyque avec le portrait d’un homme) avec le regard du personnage vers la droite, une posture réservée aux hommes dans les œuvres de la Renaissance. Il existe donc une possibilité que la Reine de cœur soit une drag-queen.

