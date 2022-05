Le tableau périodique des compositeurs et compositrices, une manière ludique de résumer l’histoire de la musique

Rassembler les plus grands compositeurs et compositrices classiques et les classer selon leur époque et leur genre musical en un seul tableau ? Rien de plus facile pour ce graphiste du site internet Tone Deaf Comics qui a eu l’idée de les rassembler sous la forme de tableau périodique.

Qui ne se souvient pas de ses cours de chimie, lorsqu’on avait à côté de nos cahiers de cours le fameux Tableau de Mendedeïev. Le tableau périodique des éléments rassemble tous les éléments chimiques, ordonnés selon leur numéro atomique et regroupés selon leurs propriétés chimiques.

Un système de classification qui peut s’appliquer à divers éléments, et pas que chimiques. En effet, nous avons découvert sur le site Tone Deaf Comics un tableau périodique d’un tout autre style, puisqu’il rassemble les grands noms de compositeurs et compositrices de l’histoire de la musique classique, ordonnés selon leur époque et leur genre musical. Une manière ludique de réviser ses classiques, même s’il est peu probable que les étudiants en histoire de la musique puissent apporter ce petit copion à l’examen, comme c’était le cas pour le tableau de Mendeleïev.

Et ce n’est pas le seul "tableau périodique musical" qui est disponible sur le site. Nous trouvons également le tableau périodique des notations de musique ou encore un tableau rassemblant uniquement les compositrices.